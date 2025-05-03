Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC Cumhuriyet Yerleşkesi Açılış Töreni'nde konuştu: (2)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Kıbrıs Türkü'nün kalkınmasının önüne set çekmek için yanıp tutuşanlar, karşılarında Türkiye'nin eşsiz dayanışmasını bulacaklardır." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhuriyet Yerleşkesi Açılış Töreni'nde konuştu.

Erdoğan, Kıbrıs Türk halkının çıkarlarını koruma noktasında, kendileriyle birlikte 86 milyonun tamamının da aynı hissiyat ve hassasiyete sahip olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kıbrıs Türkü'nün kalkınmasının önüne set çekmek için yanıp tutuşanlar, karşılarında Türkiye'nin eşsiz dayanışmasını bulacaklardır." ifadelerini kullandı.

Fitnecilerin, bozguncuların, Kıbrıs Türkü'nün düşmanlarına gönüllü aparatlık yapanların kaybedeceğini ifade eden Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin ise garantör ülke Türkiye'nin desteğiyle ilelebet payidar olacağını belirtti.

Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kıbrıs Türkü'nün maruz bırakıldığı haksız izolasyon son bulmadıkça Ada'ya adil, kalıcı, sürdürülebilir ve Ada'nın gerçeklerine uygun bir çözüm gelmedikçe, bizim Güney Kıbrıs Rum yönetimini muhatap almamız, ticaret yapmamız, limanlarımızı kullandırmamız mevzubahis dahi olamaz. Yüzyıllardır aynı Ada'yı paylaştığı Kıbrıs Türkü'nü kendisine eşit görmeyen kibirli zihniyetin, kendini garantör Türkiye ile denk görme ve gösterme çabaları beyhudedir. Kıbrıs'ta çözümsüzlüğün bedelini, şımarıkça davranarak çözümü tıkamanın faturasını artık hiç kimse Kıbrıs Türkü'ne ödetemez."

"Aşamayacağımız hiçbir engel olamayacaktır"

Kıbrıs Türk halkının bugüne kadar iyi niyetini, kalıcı ve adaletli çözüm isteyen taraf olduğunu defalarca gösterdiğini vurgulayan Erdoğan, Rum yönetiminin geçmişte alenen reddettiği federasyon tezini bugün savunmasının tek sebebinin, Türk tarafını masaya hapsetmek ve Kıbrıs Türk halkının egemenlik haklarını gasp etmek olduğunu söyledi.

İki devletli çözümün Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Türkiye'nin ortak vizyonu olduğunu belirten Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

"Yeni bir müzakere süreci olacaksa, bundan böyle iki toplum arasında değil, egemen eşitlik içinde iki devlet arasında yürütülecektir. Biz de Kıbrıs meselesinin çözümünün bu yoldan geçtiğine inanıyor, Kıbrıs Türkü kardeşlerimizle birlikte bu istikamette gayretlerimizi sürdürüyoruz. Gönül birliğimizi, dayanışma ruhumuzu ve milli davamıza olan inancımızı muhafaza ettiğimiz sürece aşamayacağımız hiçbir engel olamayacaktır. Kıbrıs Türk siyaseti de istikrarını korumalı, suni krizlere teslim olmamalı. Türkiye ile Kıbrıs Türkleri arasındaki gönül bağını zedelemeye yönelik tuzaklara düşmemelidir."

-"Üst düzey hizmet sunan bir tesise daha kavuşacağız"

Erdoğan, son yıllarda dayanışma içinde çalışarak, ulaştırmadan sağlığa, teknolojiden eğitime, şehircilikten sulamaya, tarımdan enerjiye her alanda büyük eser, hizmet ve projeleri Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne kazandırdıklarını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2024 yılı iktisadi ve mali işbirliği anlaşması çerçevesinde 15,9 milyar liralık ödenek tahsis ettiklerini, bu seneki anlaşmayla ise rakamı yaklaşık 21 milyar liraya çıkardıklarını belirtti.

Konuya ilişkin bugünkü Resmi Gazetede yayınlanan kararın hayırlı olmasını dileyen Erdoğan, şunları kaydetti:

"İktisadi ve mali işbirliği antlaşmalarıyla geçen yıl ve bu sene toplam 37 milyar liralık bir kaynakla Kıbrıs Türk halkının yanında oluyoruz. Yeni dönemde başta altyapı, sağlık, eğitim ve dijital dönüşüm olmak üzere ekonomik kalkınmayı hızlandıracak, Kıbrıs Türkü'nün refahını artıracak stratejik projeleri inşallah hayata geçireceğiz. Sağlık alanında Yeni Girne Askeri Hastanesini geçtiğimiz Kasım ayında hizmete verdik. Güzelyurt ve Maraş Sağlık Merkezleri, Lapta Sağlık Merkezi, Pamuklu Sağlık Merkezi gibi yatırımlarımızın inşası devam ediyor. Şimdi bütün bu sağlık yatırımlarını farklı bir noktaya taşıyoruz. İki etap halinde inşa edeceğimiz 650 yataklı Lefkoşa Devlet Hastanesi ile sağlık alanındaki yatırımlar taçlanmış olacak. Bu tesis, sağlık turizmi açısından da Kuzey Kıbrıs'ın cazibesini artıracak, bölgesel düzeyde stratejik bir rol üstlenecektir. Hastanemizin 320 yataklı ilk etabının inşasına yakında başlıyoruz. Doktor Burhan Nalbantoğlu Sağlık Kampüsü'nün renovasyon çalışmaları da sürüyor. Proje tamamlandığında Kıbrıs Türk halkı, toplam 456 yataklı, özellikli, tüm alanlarda üst düzey hizmet sunan bir tesise daha kavuşacak."

"Suyu getirdiğimiz gibi enerji konusunu da mutlaka halledeceğiz"

İki ülkenin Sağlık Bakanlıkları arasındaki işbirliğini de güçlendirdiklerini ifade eden Erdoğan, Kıbrıs Türk halkının yaşam kalitesini artırmaya yönelik yol projeleri ile ulaşım altyapısını da baştan sona yenileyeceklerini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 322 kilometrelik yol yapımı, bakım ve onarım çalışmalarının yanı sıra Değirmenlik, Çatalköy, Lapta Geçitköy, İskele, Boğaz, Lefkoşa çevre yollarıyla adanın dört bir yanını birbirine bağlayacaklarını söyledi.

Ercan Havalimanı'nın hizmete girmesiyle yolcu sayısında yüzde 40 oranında artış olduğunu vurgulayan Erdoğan, şunları kaydetti:

"2023 yılı genelinde ulaşılan yolcu sayısına havalimanı açıldıktan sonra ilk 4 ayda ulaşıldı. Lefkoşa'yı doğrudan başka yerlere de bağlayacağız. Tarım ve enerji alanlarında da ciddi projeler devrede. Narenciye sektörünün geliştirilmesi için Güzelyurt başta olmak üzere tüm üretici ve ihracatçılara hizmet verecek soğuk hava deposu tesisi yapıyoruz. Tarımsal üretimi artırmak amacıyla ortak Mesarya Ovası sulaması iletim hattı projesi ve depo bağlantı hattı projesi devam ediyor. Kıbrıs Türkü'nün en önemli sorunu olan su meselesini çözdük. İçme suyunda çalışmaları bitirmiştik. Şimdi de sulamalarda önemli hamleler yapıyoruz. Su tedarikinin sorun olmaktan çıkmasıyla birlikte, Kıbrıs Türkü kardeşlerim, adanın diğer tarafına göre çok avantajlı bir konum elde etti. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin enerji arz güvenliğinin sağlanmasına ve altyapısının güçlendirilmesine büyük önem veriyoruz. Suyu getirdiğimiz gibi enerji konusunu da mutlaka halledeceğiz."

"Özgüvenli ve müreffeh bir yapıya kavuşması için çalışmaya devam edeceğiz"

KKTC'ye şehircilik alanında da desteklerini arttırdıklarını belirten Erdoğan, ileriki dönemde TOKİ başkanlığıyla ülkeye yeni sosyal konutlar kazandıracaklarını ifade etti.

Erdoğan, çöp sorununu tamamen ortadan kaldıracaklarını ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığıyla Kuzey Kıbrıs'a yeni bir atık su arıtma tesisi yapacaklarını söyledi.

Tüm dünyada marka haline gelen Sıfır Atık hareketinin burada zemin kazanmaya başladığını görmekten memnun olduklarını kaydeden Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Taşınmaz Mal Komisyonu çalışmalarını da büyük bir dikkatle takip ediyoruz. Türkiye olarak Türk dünyasının ayrılmaz bir parçası olan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin her alanda güçlü, özgüvenli ve müreffeh bir yapıya kavuşması için çalışmaya devam edeceğiz. Bu düşüncelerle bir kez daha Cumhuriyet Yerleşkesi'nin hayırlara vesile olmasını diliyorum. Emeği geçenleri kutluyorum."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC Cumhurbaşkanlığına gelişinde halkın sevgi gösterileriyle karşılandı.

(Bitti)