Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC Cumhurbaşkanlığı Yerleşkesi'ndeki açılış ve temel atma törenlerinde konuştu: (1)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Kıbrıs Türkü'nün yolunu kesmek için hangi kapıyı kapatırlarsa kapatsınlar biz her zaman açacak yeni kapılar bulduk, yeni yollar bulduk." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanlığı Yerleşkesi'nde, Yeni Lefkoşa Devlet Hastanesi'nin temel atma töreni ile Lefkoşa Kuzey Çevre Yolu Köprülü Kavşağı ve Bağlantı Yolları Projesi'nin açılış törenlerine katıldı.

Burada konuşan Erdoğan, mayıs ayında da birçok eserin açılışını gerçekleştirmek adına KKTC'de bulunduklarını hatırlatarak, "Şu anda içinde bulunduğumuz Cumhuriyet Yerleşkesi'nin açılışını gerçekleştirerek, bu topraklara bir mühür daha vurmuştuk. Şimdi görüyorum ki yerleşke tüm donanımıyla maşallah göz dolduruyor." değerlendirmesini yaptı.

KKTC'de düzenlenen TEKNOFEST'te açıkladığı projelerde ciddi aşamalar kaydedildiğini vurgulayan Erdoğan, "Kıbrıs Türkü'nün yolunu kesmek için hangi kapıyı kapatırlarsa kapatsınlar biz her zaman açacak yeni kapılar bulduk, yeni yollar bulduk. İşte bugün de yeni yatırım müjdeleriyle huzurunuzdayız. Kıbrıs Türkü'yle birlikte yazdığımız barış ve özgürlük destanının 51'inci yıl dönümünde Lefkoşa Kuzey Çevre Yolu Köprülü Kavşağı ve Bağlantı Yolları'yla Yeni Maraş Sağlık Merkezi'nin bugün açılışını yapıyoruz." diye konuştu.

"Lefkoşa'daki trafik yoğunluğunu azaltacak"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yol medeniyettir" düsturuyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin ulaşım altyapısının güçlendirilmesine yönelik katkılarını aralıksız sürdürdüklerini belirtti.

Toplam 800 kilometreyi aşan yol yapımı, bakım ve onarım çalışmalarıyla Ada'nın dört bir yanını birbirine bağladıklarını, bağlamaya da devam ettiklerinin altını çizen Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerine şöyle devam etti:

"Kuzey Çevre Yolu Köprülü Kavşağı'nın tamamlanması ve 4,5 kilometrelik kesimdeki yapım çalışmalarının bitirilmesiyle toplam 21 kilometrelik projenin 15,5 kilometrelik kısmı tamamlanmış oluyor. Kısa sürede biten proje inşallah Lefkoşa'daki trafik yoğunluğunu azaltacak, Güzelyurt ve Lefke'nin Ercan Uluslararası Havalimanı'na bağlantısını da hızlandıracak."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sanayi bölgesinden çıkan ağır tonajlı araçların artık şehir merkezine girmeyeceğini belirterek, "Proje sayesinde, yılda zamandan 2,1 milyar lira, akaryakıttan 77 milyon lira olmak üzere toplam 2 milyar 177 milyon lira tasarruf edilecek, 4 bin 500 tondan fazla karbon salınımının önüne geçilecek. Yani trafik yükü azalacak, hava kalitesi artacak, Lefkoşa nefes alacaktır." dedi.

Ulaşımda güveni, şehirde düzeni, çevrede duyarlılığı esas alan çalışmada emeği geçenleri tebrik eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:

"Bugün ayrıca 50 bin metrekare kapalı alana sahip, 320 yatak kapasiteli Lefkoşa Yeni Devlet Hastanesi'nin ilk etabının da temelini atıyoruz. Uluslararası standartlara göre inşa edilecek hastanede 110 yoğun bakım yatağı, 12 ameliyathane ve 80 poliklinik hizmet verecek. Son teknolojiyle donatılmış tıbbi cihazlar ve özellikli ünitelerle bütüncül bir sağlık kompleksi hayata geçmiş olacak. Yeni hastanemiz tasarlanırken sağlık çalışanlarımızın verimli görev yapabilmesi için tüm imkanlar düşünüldü. İki etap halinde inşa edilecek hastanemiz yatak kapasitesi itibarıyla adadaki en büyük sağlık yatırımlarından birini teşkil ediyor. Hastanemizin açılışını da inşallah yine hep birlikte yapacağız."

"Yakışan neyse Türk'e onu yapmamız lazımdı ve yaptık"

Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin her alanda güçlü, özgüvenli ve müreffeh bir yapıya kavuşması için çalıştıklarını vurgulayarak, "Ben değerli kardeşime şunu söyledim, 'Ya dedim, bizi dedim bir barakada karşılıyordun.' Cumhurbaşkanlığının malum binasını hatırlıyorsunuz. Baraka, dedik, 'Bu yakışmıyor. Sen bize bir yer bul. Oraya biz hem Cumhurbaşkanlığı makamını inşa edelim hem parlamento binasını inşa edelim hem de çevresinde az önce değerli kardeşimin de ifade ettiği gibi diğer konsepti inşa etmek suretiyle devlet olduğumuzu tüm dünyaya haykıralım.' ve bu oldu mu, oldu. Yakışan neyse Türk'e onu yapmamız lazımdı ve yaptık." diye konuştu.

Tarım, enerji, su ve sosyal konutlar gibi temel alanlarda da Kıbrıs Türkü'nün ihtiyaçlarını karşılayacak projelere öncelik verdiklerine işaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Biz yaparız. Denizin altından da suyu Türkiye'den buraya getiririz dedik ve getirdik." ifadelerini kullandı.

"Kısa sürede çok büyük başarılar elde ettik"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yıllar önce Ada'nın güneyindeki refah düzeyini örnek göstererek Kıbrıs Türkü'nün direncini kırmaya çalışan çevrelerin bugün sessizliğe büründüğünü belirtti.

KKTC'nin örnek alınan bir kalkınma hamlesi içine girdiğini aktaran Erdoğan, sözlerine şöyle devam etti:

"Kısa sürede çok büyük başarılar elde ettik. Ulaştırmadan sağlığa, teknolojiden eğitime, şehircilikten sulamaya, tarımdan enerjiye, muhtelif eser, yatırım ve projeyi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne kazandırmanın gururunu yaşadık. İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşması çerçevesinde son 2 yılda toplam 37 milyar liralık kaynağı sizlerin istifadesine sunduk. Malumunuz, sağlık ve ulaşım projelerine büyük önem veren bu projeleri bir ülkenin kalkınmasının temeli olarak gören bir Cumhurbaşkanı'yım. Ersin Bey kardeşim de bu samimi gayretin ön safında yer alan kıymetli bir yol arkadaşım olarak burada hizmetini ortaya koydu."

Erdoğan, son 22 yılda toplam 516 yatak kapasitesine ve 59 bin metrekare kapalı alana sahip 10 sağlık tesisini Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne kazandırdıklarını söyledi.

Sağlık alanında Girne Askeri Hastanesi'ni kasım ayında hizmete sunduklarını anımsatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün hizmete alınacak Yeni Maraş Sağlık Merkezi'nin 1000 metrekarelik kapalı alanda bölge halkının sağlık hizmetlerine erişimini kolaylaştıracağını belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, acil müdahale odasından muayene birimlerine, laboratuvarlarından görüntüleme altyapısına kadar her detayıyla donatılmış bu merkezle Maraş Bölgesi'nde sağlık hizmetlerinin kalitesini ciddi şekilde yükselttiklerini ifade ederek, "Pamuklu ve Lapta Sağlık Merkezleriyle, Güzelyurt Hastanesi de hızla ilerliyor. Yeni Güzelyurt Devlet Hastanesi'nin dördüncü etabını inşallah bu yıl sona ermeden faaliyete alacağız." dedi.

Pamuklu Devlet Hastanesi'nin inşaatına da yakında başlanacağı bilgisini veren Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Doktor Burhan Nalbantoğlu Sağlık Kampüsü içerisindeki birimlerin renovasyon çalışmalarını önümüzdeki yıl içerisinde tamamlıyoruz. Hastane yatırımlarımızın yanı sıra köylerde ve kırsal bölgelerde yaşayan kardeşlerimizin ilçeye gitmeye gerek kalmadan ayakta tedavi alabilecekleri sağlık ocaklarının inşasında sona gelindi. İnşallah bir sonraki gelişimizde o eserlerin de açılışını hep birlikte gerçekleştireceğiz."

(Sürecek)