CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, KKTC CUMHURBAŞKANI VE BAŞBAKANINI KABUL ETTİ

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, taziye ve destek ziyareti için Türkiye'ye gelen KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve KKTC Başbakanı Ünal Üstel'i kabul etti.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, taziye ve destek ziyareti için Türkiye'ye gelen KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve KKTC Başbakanı Ünal Üstel'i kabul etti.

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve KKTC Başbakanı Ünal Üstel, taziye ve destek ziyareti için İstanbul'a geldi. İkiliyi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Vahdettin Köşkü'nde kabul etti. 16.45'te başlayan görüşme, basına kapalı gerçekleşiyor.