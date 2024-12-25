Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC Cumhurbaşkanı Tatar ile Görüştü

(ANKARA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanlığı'nın resmi internet hesabından yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde bir araya geldi. Görüşmede, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da hazır bulundu" denildi.