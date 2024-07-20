Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC Cumhurbaşkanı Tatar ile görüştü

(ANKARA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50'nci yıl dönümü dolayısıyla gittiği Lefkoşa'da, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Lefkoşa'da KKTC Cumhurbaşkanı Tatar ile görüştü. Cumhurbaşkanlığı'nın resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda; "20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı törenleri nedeniyle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) başkenti Lefkoşa'da bulunan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile bir araya geldi" ifadelerine yer verildi.