Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kızlarımızın eğitim haklarının gasbedildiği, saçından, sakalından, kılık kıyafetinden dolayı gençlerimizin ötekileştirildiği...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kızlarımızın eğitim haklarının gasbedildiği, saçından, sakalından, kılık kıyafetinden dolayı gençlerimizin ötekileştirildiği karanlık günler geride kaldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kızlarımızın eğitim haklarının gasbedildiği, saçından, sakalından, kılık kıyafetinden dolayı gençlerimizin ötekileştirildiği karanlık günler geride kaldı."
Kaynak: AA / Burcu Çalık Göçümlü - Güncel