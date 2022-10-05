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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kızlarımızın eğitim haklarının gasbedildiği, saçından, sakalından, kılık kıyafetinden dolayı gençlerimizin ötekileştirildiği...

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Kızlarımızın eğitim haklarının gasbedildiği, saçından, sakalından, kılık kıyafetinden dolayı gençlerimizin ötekileştirildiği...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kızlarımızın eğitim haklarının gasbedildiği, saçından, sakalından, kılık kıyafetinden dolayı gençlerimizin ötekileştirildiği karanlık günler geride kaldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kızlarımızın eğitim haklarının gasbedildiği, saçından, sakalından, kılık kıyafetinden dolayı gençlerimizin ötekileştirildiği karanlık günler geride kaldı."

Kaynak: AA / Burcu Çalık Göçümlü - Güncel

Recep Tayyip Erdoğan Güncel Haberler

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