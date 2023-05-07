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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kısıklı'da kendisini bekleyen vatandaşlarla selamlaştı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kısıklı'da kendisini bekleyen vatandaşlarla selamlaştı

Güncel Haberler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Büyük İstanbul Mitingi"ne katılmak için hareket ettiği sırada Kısıklı'da konutunun önünde bekleyen vatandaşlarla selamlaştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Büyük İstanbul Mitingi"ne katılmak için hareket ettiği sırada Kısıklı'da konutunun önünde bekleyen vatandaşlarla selamlaştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde düzenlenen "Büyük İstanbul Mitingi"ne katılmak için Kısıklı'daki konutundan çıktı. Bu sırada yol kenarında kendisini bekleyenleri görünce aracı durduran Erdoğan, vatandaşlarla selamlaştı.

Erdoğan, çocuklara oyuncak da dağıttı.

Bu sırada, bir vatandaş tarafından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın resminin bulunduğu "Pazara kadar değildi Reis. Seninle dostluğumuz, mezara kadar sevgimiz, bağımız ve sonsuz aşkımız." yazılı pankart açıldığı görüldü.

Kaynak: AA / Mustafa Hatipoğlu - Güncel

Recep Tayyip Erdoğan AK Parti İstanbul Güncel Haberler

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