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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kırım'dan Karabağ'a, Bosna'dan Kerkük'e, Filistin'den Türkistan'a, Afganistan'dan Çeçenistan'a pek çok coğrafya için biz...

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kırım'dan Karabağ'a, Bosna'dan Kerkük'e, Filistin'den Türkistan'a, Afganistan'dan Çeçenistan'a pek çok coğrafya için biz gözyaşı döktük."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kırım'dan Karabağ'a, Bosna'dan Kerkük'e, Filistin'den Türkistan'a, Afganistan'dan Çeçenistan'a pek çok coğrafya için biz gözyaşı döktük."

Kaynak: AA / Güncel

Çeçenistan Afganistan Türkistan Filistin Güncel Haberler

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