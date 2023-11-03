Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Caparov ile görüştü
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatı 10'uncu Zirvesi'ne katılmak üzere geldiği Kazakistan'ın başkenti Astana'da Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov ile görüştü.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatı 10'uncu Zirvesi'ne katılmak üzere geldiği Kazakistan'ın başkenti Astana'da Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov ile görüştü.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel