Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kırgız ve KKTC'li mevkidaşlarıyla görüştü Güncel Haberler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 4. Dünya Göçebe Oyunları kapsamında İznik'e gelen Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov ve KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile görüştü. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 4. Dünya Göçebe Oyunları kapsamında İznik'e gelen Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov ve KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile görüştü. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 4. Dünya Göçebe Oyunları Açılış Programı'nın ardından göçebe çadırında Kırgızistan Cumhurbaşkanı Caparov ile bir araya geldi. KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'la da görüşen Erdoğan, Kazakistan Meclis Başkanı Yerlan Koşanov'u kabul etti. Kırgızistan Etnospor Derneği Uluslararası İlişkilerden Sorumlu Eş Başkanı Nurmuhammed Minbaev, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Kırgızistan'dan getirilen atı hediye etti. Güncel Kaynak: AA / Kaan Bozdoğan Recep Tayyip Erdoğan Kırgızistan Kıbrıs Güncel Haberler

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