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Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Maalesef büyükşehirlerde kiraların ciddi manada yükseltildiğini görüyoruz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Maalesef büyükşehirlerde kiraların ciddi manada yükseltildiğini görüyoruz.

Güncel Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Maalesef büyükşehirlerde kiraların ciddi manada yükseltildiğini görüyoruz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Maalesef büyükşehirlerde kiraların ciddi manada yükseltildiğini görüyoruz. Bu vicdani, ahlaki, insani değil. Bu bir fırsatçılıktır. Seçimden sonra üzerine gideceğiz. Bu fırsatçılığa yasal düzenlemelerle kesinlikle izin vermeyeceğiz." - ANKARA

Seçim Sonuçları

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

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