Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kimseyi Geride Bırakmayan Kapsayıcı Bir Küresel Ekonomi İçin G20 Daha Fazla Sorumluluk Almalı"

(JOHANNESBURG) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi'nde yaptığı konuşmada, küresel yoksulluk, kalkınma yardımlarındaki düşüş ve artan borç yüküne dikkat çekerek, "Kimsenin geride bırakılmadığı daha kapsayıcı bir küresel ekonomi inşasında tüm G20'yi daha fazla sorumluluk üstlenmeye davet ediyorum" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Johannesburg kentinde düzenlenen G20 Liderler Zirvesi kapsamında düzenlenen "Kimseyi Geride Bırakmadan Kapsayıcı ve Sürdürülebilir İktisadi Büyüme" oturumunda konuştu.

Erdoğan, 2024'te yüzde 9 gerileyen küresel kalkınma yardımlarının 2025'te yüzde 17'ye varan bir düşüş daha yaşayacağının öngörüldüğünü belirterek bu durumun özellikle Afrika için "çok büyük kayıp" anlamına geldiğini ifade etti.

"Komşusu açken tok yatmayan bir anlayışın temsilcisi olarak üzerimize düşen sorumluluğu her türlü menfi koşula rağmen yerine getirmeye devam ediyoruz" diyen Erdoğan, Türkiye'nin resmi kalkınma yardımlarının 2023'te 6,8 milyar dolardan 2024'te 7,4 milyar dolara yükseldiğini aktardı.

"Yerel kaynakları harekete geçiren yeni finansman modelleri gerekli"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:

"Özellikle en az gelişmiş ülkelerde yerel kaynakların harekete geçirilmesi suretiyle sürdürülebilir kalkınma için finansman modelleri geliştirilmesini önemsiyoruz. Bakınız, karşı karşıya olduğumuz sınamalar sadece en az gelişmiş ülkeleri değil, tüm ekonomileri etkisi altına almıştır.

Küresel finans krizi öncesinde ticaret küresel büyümenin en güçlü motoru iken kriz sonrası dönemde tablo köklü biçimde değişmiştir. 1987-2007 döneminde dünya ticareti yıllık ortalama yüzde 7 oranında artarken 2008-2024 döneminde yüzde 3'lere gerilemiş, küresel büyümeye katkısı belirgin şekilde zayıflamıştır. Bugün küresel ticaretin yeniden canlanması için daha köklü bir uluslararası işbirliğine, yeni politika araçlarına ve sürdürülebilir tedarik zincirlerine ihtiyaç duyuyoruz.

"Dünya borç yükü GSYH'nin yüzde 324'üne çıktı"

Uluslararası ticaret kurallarının kalkınmayı destekleyecek biçimde güçlendirilmesini ve bilhassa Dünya Ticaret Örgütü'nün özel ve lehde muamele ilkesine bağlılığımızın teyit edilmesini mühim görüyorum. Kıymetli katılımcılar, bugün dünya genelinde toplam borçluluk oranı küresel hasılanın yüzde 324'üne ulaşmış durumda. Türkiye'de ise bu oran yüzde 89 seviyesinde seyrediyor. Bu görece düşük borçluluk düzeyi bize hem yapısal dönüşümü hızlandırmak hem de yatırımlar için ilave kaynak ayırmak için önemli bir mali alan sağlıyor. Ancak ne yazık ki düşük gelirli ekonomilerin çoğu bu imkana sahip değil.

Bu ülkeler, yüksek finansman maliyetleri ile daralan mali alan arasında adeta sıkışmış durumdalar. Birleşmiş Milletler'in 2025 borç raporuna göre, 3,4 milyar insanın yaşadığı ülkelerde faiz ödemeleri, sağlık ve eğitim harcamalarını aşmış vaziyette. Bilhassa düşük gelirli ülkeler için borç yeniden yapılandırma süreçlerinde adil ve eşit muameleye dayalı bir yaklaşımın benimsenmesini destekliyoruz."

Gana ve Etiyopya örneği

Türkiye'nin G20 Ortak Çerçevesi kapsamında Gana ve Etiyopya'nın borçlarının yeniden yapılandırılması sürecine katkısını memnuniyetle karşıladığını söyleyen Erdoğan, bu örneğin "kimseyi geride bırakmayan daha kapsayıcı bir küresel ekonomi" anlayışıyla uyumlu olduğunu ifade etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sözlerini "Daha kapsayıcı bir küresel ekonomi inşasında tüm G20'yi daha fazla sorumluluk üstlenmeye davet ediyorum" diye tamamladı.