Erdoğan: 'Bazı İnsanlar 8 Yaşındaki Bir Çocuğun Cenazesi Üzerinden Siyaset Yapabiliyor'
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 8 yaşındaki bir çocuğun cenazesi üzerinden siyaset yapmayı kınadı. Bu tür eylemleri insanlıktan çıkma olarak değerlendirdi. Erdoğan, duyguları istismar edenlerin toplumda yarattığı olumsuz etkilere dikkat çekti ve insani değerlere saygı gösterilmesi gerektiğini vurguladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan : "Kimileri 8 yaşında hayattan koparılmış bir çocuğun cenazesi üzerinden siyaset yapacak kadar insanlıktan çıkabiliyor"
Kaynak: AA / Başak Akbulut Yazar - Güncel