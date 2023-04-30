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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kılıçdaroğlu yönetimi altında CHP, marjinal örgütlerin, LGBT savunucularının, küreselcilerin, mezhepçilik fitnesi çıkarmaya...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kılıçdaroğlu yönetimi altında CHP, marjinal örgütlerin, LGBT savunucularının, küreselcilerin, mezhepçilik fitnesi çıkarmaya...

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kılıçdaroğlu yönetimi altında CHP, marjinal örgütlerin, LGBT savunucularının, küreselcilerin, mezhepçilik fitnesi çıkarmaya çalışanların koçbaşı haline geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kılıçdaroğlu yönetimi altında CHP, marjinal örgütlerin, LGBT savunucularının, küreselcilerin, mezhepçilik fitnesi çıkarmaya çalışanların koçbaşı haline geldi

Kaynak: AA / Merve Yıldızalp - Güncel

Cumhuriyet Halk Partisi Recep Tayyip Erdoğan Kemal Kılıçdaroğlu LGBT Güncel Haberler

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