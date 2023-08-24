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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kılıçdaroğlu ve CHP'li oligarkların bu pişkinlikleri, bu arsızlıkları en fazla Gazi'nin hürmetine CHP'ye oy veren...

Güncel Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kılıçdaroğlu ve CHP'li oligarkların bu pişkinlikleri, bu arsızlıkları en fazla Gazi'nin hürmetine CHP'ye oy veren vatandaşlarımızı rahatsız etmektedir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kılıçdaroğlu ve CHP'li oligarkların bu pişkinlikleri, bu arsızlıkları en fazla Gazi'nin hürmetine CHP'ye oy veren vatandaşlarımızı rahatsız etmektedir." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

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