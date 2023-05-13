Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kılıçdaroğlu'nun Türk Yolu projesi) Bay bay Kemal yine bu millete bir utanç yaşatmaya söz vermiş olacak ki Azerbaycanlı...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kılıçdaroğlu'nun Türk Yolu projesi) Bay bay Kemal yine bu millete bir utanç yaşatmaya söz vermiş olacak ki Azerbaycanlı kardeşlerimizi görmezden geliyor.