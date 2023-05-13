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Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(Kılıçdaroğlu'nun Türk Yolu projesi) Bay bay Kemal yine bu millete bir utanç yaşatmaya söz vermiş olacak ki Azerbaycanlı...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kılıçdaroğlu'nun Türk Yolu projesi) Bay bay Kemal yine bu millete bir utanç yaşatmaya söz vermiş olacak ki Azerbaycanlı...

Güncel Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kılıçdaroğlu'nun Türk Yolu projesi) Bay bay Kemal yine bu millete bir utanç yaşatmaya söz vermiş olacak ki Azerbaycanlı kardeşlerimizi görmezden geliyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kılıçdaroğlu'nun Türk Yolu projesi) Bay bay Kemal yine bu millete bir utanç yaşatmaya söz vermiş olacak ki Azerbaycanlı kardeşlerimizi görmezden geliyor."

Kaynak: AA / Zeynep Rakipoğlu - Güncel

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