Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kılıçdaroğlu'nun Türk Yolu projesi) Bay bay Kemal yine bu millete bir utanç yaşatmaya söz vermiş olacak ki Azerbaycanlı...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kılıçdaroğlu'nun Türk Yolu projesi) Bay bay Kemal yine bu millete bir utanç yaşatmaya söz vermiş olacak ki Azerbaycanlı kardeşlerimizi görmezden geliyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kılıçdaroğlu'nun Türk Yolu projesi) Bay bay Kemal yine bu millete bir utanç yaşatmaya söz vermiş olacak ki Azerbaycanlı kardeşlerimizi görmezden geliyor."
Kaynak: AA / Zeynep Rakipoğlu - Güncel