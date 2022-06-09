Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kılıçdaroğlu'na) Hangi sebeple olursa olsun hiçbir vatandaşımızın hayallerine ket vurulmasına müsaade etmeyiz. - Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kılıçdaroğlu'na) Hangi sebeple olursa olsun hiçbir vatandaşımızın hayallerine ket vurulmasına müsaade etmeyiz.
AA - Barış Gündoğan - Güncel
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kılıçdaroğlu'na) Hangi sebeple olursa olsun hiçbir vatandaşımızın hayallerine ket vurulmasına müsaade etmeyiz.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kılıçdaroğlu'na) Hangi sebeple olursa olsun hiçbir vatandaşımızın hayallerine ket vurulmasına müsaade etmeyiz. Yeter ki sen aday ol."
AA / Barış Gündoğan - Güncel