Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kılıçdaroğlu'na) Ha bire 'Seçim tarihi belli olsun' diyorsun. İşte söylüyorum, seçim önümüzdeki yıl haziran ayının ortasında... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kılıçdaroğlu'na) Ha bire 'Seçim tarihi belli olsun' diyorsun. İşte söylüyorum, seçim önümüzdeki yıl haziran ayının ortasında yapılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kılıçdaroğlu'na) Ha bire 'Seçim tarihi belli olsun' diyorsun. İşte söylüyorum, seçim önümüzdeki yıl haziran ayının ortasında yapılacak." AA / Selma Kasap - Güncel Recep Tayyip Erdoğan Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(Kılıçdaroğlu'na) Ha bire 'Seçim tarihi belli olsun' diyorsun. İşte söylüyorum, seçim önümüzdeki yıl haziran ayının ortasında... - Haberler

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