Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kılıçdaroğlu'na) Ha bire 'Seçim tarihi belli olsun' diyorsun. İşte söylüyorum, seçim önümüzdeki yıl haziran ayının ortasında... - Haberler

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kılıçdaroğlu'na) Ha bire 'Seçim tarihi belli olsun' diyorsun. İşte söylüyorum, seçim önümüzdeki yıl haziran ayının ortasında...

AA - Selma Kasap - Güncel
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(Kılıçdaroğlu'na) Ha bire 'Seçim tarihi belli olsun' diyorsun. İşte söylüyorum, seçim önümüzdeki yıl haziran ayının ortasında...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kılıçdaroğlu'na) Ha bire 'Seçim tarihi belli olsun' diyorsun. İşte söylüyorum, seçim önümüzdeki yıl haziran ayının ortasında yapılacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kılıçdaroğlu'na) Ha bire 'Seçim tarihi belli olsun' diyorsun. İşte söylüyorum, seçim önümüzdeki yıl haziran ayının ortasında yapılacak."

AA / Selma Kasap - Güncel

Recep Tayyip Erdoğan Güncel Haberler

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