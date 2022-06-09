Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kılıçdaroğlu'na) Ha bire 'Seçim tarihi belli olsun' diyorsun. İşte söylüyorum, seçim önümüzdeki yıl haziran ayının ortasında... - Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kılıçdaroğlu'na) Ha bire 'Seçim tarihi belli olsun' diyorsun. İşte söylüyorum, seçim önümüzdeki yıl haziran ayının ortasında...
AA - Selma Kasap - Güncel
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kılıçdaroğlu'na) Ha bire 'Seçim tarihi belli olsun' diyorsun. İşte söylüyorum, seçim önümüzdeki yıl haziran ayının ortasında yapılacak.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kılıçdaroğlu'na) Ha bire 'Seçim tarihi belli olsun' diyorsun. İşte söylüyorum, seçim önümüzdeki yıl haziran ayının ortasında yapılacak."
AA / Selma Kasap - Güncel