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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Tam Bana Göre Gençlik Festivali) Ülkemizin her köşesinden gençlerimizi bir araya getiriyoruz"

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Başkent Millet Bahçesi Tam Bana Göre Gençlik Festivali Festivale katılan vatandaşlar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sahneye gelişi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başkent Millet Bahçesi'nde "Tam Bana Göre Gençlik...

Başkent Millet Bahçesi

Tam Bana Göre Gençlik Festivali

Festivale katılan vatandaşlar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sahneye gelişi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması

ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başkent Millet Bahçesi'nde "Tam Bana Göre Gençlik Festivali"nin açılışında konuştu. (1)

Kaynak: AA / Osman Baytürk - Güncel

Recep Tayyip Erdoğan Politika Güncel Haberler

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