Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Tam Bana Göre Gençlik Festivali) Ülkemizin her köşesinden gençlerimizi bir araya getiriyoruz"
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Başkent Millet Bahçesi Tam Bana Göre Gençlik Festivali Festivale katılan vatandaşlar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sahneye gelişi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başkent Millet Bahçesi'nde "Tam Bana Göre Gençlik...
Başkent Millet Bahçesi
Tam Bana Göre Gençlik Festivali
Festivale katılan vatandaşlar
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sahneye gelişi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması
ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başkent Millet Bahçesi'nde "Tam Bana Göre Gençlik Festivali"nin açılışında konuştu. (1)
Kaynak: AA / Osman Baytürk - Güncel