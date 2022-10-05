Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Tam Bana Göre Gençlik Festivali) Ülkemizin her köşesinden gençlerimizi bir araya getiriyoruz" Güncel Haberler Başkent Millet Bahçesi Tam Bana Göre Gençlik Festivali Festivale katılan vatandaşlar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sahneye gelişi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başkent Millet Bahçesi'nde "Tam Bana Göre Gençlik... Başkent Millet Bahçesi Tam Bana Göre Gençlik Festivali Festivale katılan vatandaşlar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sahneye gelişi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başkent Millet Bahçesi'nde "Tam Bana Göre Gençlik Festivali"nin açılışında konuştu. (1) Güncel Kaynak: AA / Osman Baytürk Recep Tayyip Erdoğan Politika Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(Tam Bana Göre Gençlik Festivali) Ülkemizin her köşesinden gençlerimizi bir araya getiriyoruz' - Haberler

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