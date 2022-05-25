Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu hakkında yasal yollara başvuracak - Haberler

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu hakkında yasal yollara başvuracak

AA - Cemil Murat Budak - Güncel
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu hakkında yasal yollara başvuracak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, iki vakfa yönelik iddialarına ilişkin yasal yollara başvurulacağını açıkladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, iki vakfa yönelik iddialarına ilişkin yasal yollara başvurulacağını açıkladı.

Avukat Hüseyin Aydın yaptığı açıklamada, "Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik mesnetsiz isnatları, akıl ve izan dışı iftiraları nedeniyle, Kemal Kılıçdaroğlu aleyhine yasal yollara başvurulacaktır." ifadelerini kullandı.

Öte yandan Aydın, "Bir süre önce Yargıtaydan onanarak kesinleşen davalar nedeniyle Kemal Kılıçdaroğlu'ndan tahsil edilen manevi tazminatlardan 150 bin lira, Sayın Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle, Kılıçdaroğlu'nun haksız ithamlarla hedef aldığı vakıflara bağışlanmıştır." paylaşımını yaptı.

AA / Cemil Murat Budak - Güncel

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