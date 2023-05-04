Üye Girişi
Haberi Paylaş
Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(Kılıçdaroğlu) Gazi Mustafa Kemal'in partisini, manda ve himaye peşinde koşanların cirit attığı, milli bünyeye zararlı...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kılıçdaroğlu) Gazi Mustafa Kemal'in partisini, manda ve himaye peşinde koşanların cirit attığı, milli bünyeye zararlı...

Güncel Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kılıçdaroğlu) Gazi Mustafa Kemal'in partisini, manda ve himaye peşinde koşanların cirit attığı, milli bünyeye zararlı mandacı muhipler cemiyetine çevirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kılıçdaroğlu) Gazi Mustafa Kemal'in partisini, manda ve himaye peşinde koşanların cirit attığı, milli bünyeye zararlı mandacı muhipler cemiyetine çevirdi."

Kaynak: AA / Sefa Şahin - Güncel

Mustafa Kemal Atatürk Recep Tayyip Erdoğan Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title