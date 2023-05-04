Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kılıçdaroğlu) Gazi Mustafa Kemal'in partisini, manda ve himaye peşinde koşanların cirit attığı, milli bünyeye zararlı...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kılıçdaroğlu) Gazi Mustafa Kemal'in partisini, manda ve himaye peşinde koşanların cirit attığı, milli bünyeye zararlı mandacı muhipler cemiyetine çevirdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kılıçdaroğlu) Gazi Mustafa Kemal'in partisini, manda ve himaye peşinde koşanların cirit attığı, milli bünyeye zararlı mandacı muhipler cemiyetine çevirdi."
Kaynak: AA / Sefa Şahin - Güncel