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Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(Kılıçdaroğlu) Bir gün şu kadar milyar dolar buldum, ülkeye getireceğim diyor, arkasına bakıyorsunuz ülkeyi Londra...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kılıçdaroğlu) Bir gün şu kadar milyar dolar buldum, ülkeye getireceğim diyor, arkasına bakıyorsunuz ülkeyi Londra...

Güncel Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kılıçdaroğlu) Bir gün şu kadar milyar dolar buldum, ülkeye getireceğim diyor, arkasına bakıyorsunuz ülkeyi Londra tefecilerine teslim etme niyeti çıkıyor"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kılıçdaroğlu) Bir gün şu kadar milyar dolar buldum, ülkeye getireceğim diyor, arkasına bakıyorsunuz ülkeyi Londra tefecilerine teslim etme niyeti çıkıyor"

Kaynak: AA / Utku Şimşek - Güncel

Recep Tayyip Erdoğan Londra Güncel Haberler

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