Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kılıçdaroğlu) Bir gün şu kadar milyar dolar buldum, ülkeye getireceğim diyor, arkasına bakıyorsunuz ülkeyi Londra...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kılıçdaroğlu) Bir gün şu kadar milyar dolar buldum, ülkeye getireceğim diyor, arkasına bakıyorsunuz ülkeyi Londra tefecilerine teslim etme niyeti çıkıyor"