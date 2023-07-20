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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kıbrıs Türklerinin egemen eşitliği ve eşit uluslararası statüsü tescil edilmedikçe yeni bir müzakere sürecine girişilmesi söz...

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kıbrıs Türklerinin egemen eşitliği ve eşit uluslararası statüsü tescil edilmedikçe yeni bir müzakere sürecine girişilmesi söz konusu değildir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kıbrıs Türklerinin egemen eşitliği ve eşit uluslararası statüsü tescil edilmedikçe yeni bir müzakere sürecine girişilmesi söz konusu değildir."

Kaynak: AA / Yasemin Kalyoncuoğlu - Güncel

Recep Tayyip Erdoğan Kıbrıs Güncel Haberler

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