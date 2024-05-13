Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kıbrıs Sorunu Ada'daki Gerçekler Temelinde Adil ve Kalıcı Çözüme Kavuşturulmalıdır

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kıbrıs sorununun Ada'daki gerçekler temelinde adil, kalıcı çözüme kavuşturulması mühimdir. Böyle bir adım, bölgemizin istikrar ve huzurunu güçlendirecektir"