Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kıbrıs Sorunu Ada'daki Gerçekler Temelinde Adil ve Kalıcı Çözüme Kavuşturulmalıdır
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kıbrıs sorununun Ada'daki gerçekler temelinde adil ve kalıcı bir çözüme kavuşturulmasının önemli olduğunu belirtti. Bu adımın bölgenin istikrar ve huzurunu güçlendireceğini vurguladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kıbrıs sorununun Ada'daki gerçekler temelinde adil, kalıcı çözüme kavuşturulması mühimdir. Böyle bir adım, bölgemizin istikrar ve huzurunu güçlendirecektir"