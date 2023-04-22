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Cumhurbaşkanı Erdoğan: (Kentsel Dönüşümde Yarısı Bizden Kampanyası)Bir kısmı yerinde bir kısmı rezerv alanlardaki çalışmayla 5 yılda İstanbul'da...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: (Kentsel Dönüşümde Yarısı Bizden Kampanyası)Bir kısmı yerinde bir kısmı rezerv alanlardaki çalışmayla 5 yılda İstanbul'da...

Güncel Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan: (Kentsel Dönüşümde Yarısı Bizden Kampanyası)Bir kısmı yerinde bir kısmı rezerv alanlardaki çalışmayla 5 yılda İstanbul'da riskli bina bırakmamayı amaçlıyoruz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: (Kentsel Dönüşümde Yarısı Bizden Kampanyası)Bir kısmı yerinde bir kısmı rezerv alanlardaki çalışmayla 5 yılda İstanbul'da riskli bina bırakmamayı amaçlıyoruz

Kaynak: AA / Fatma Sevinç Çetin - Güncel

Recep Tayyip Erdoğan İstanbul Güncel Haberler

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