Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kentsel Dönüşümde Yarısı Bizden) Önümüzdeki çarşamba günü başvuruları başlayacak kampanyanın detaylarını bakanlığımız ilan...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kentsel Dönüşümde Yarısı Bizden) Önümüzdeki çarşamba günü başvuruları başlayacak kampanyanın detaylarını bakanlığımız ilan edecek.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kentsel Dönüşümde Yarısı Bizden) Önümüzdeki çarşamba günü başvuruları başlayacak kampanyanın detaylarını bakanlığımız ilan edecek."
Sizce Muharrem İnce'nin Cumhurbaşkanı adayı olması seçimlerin 2. tura kalmasında etken olacak mı?— Haberler.com (@Haberler) April 19, 2023
Kaynak: AA / Çiğdem Münibe Alyanak - Güncel