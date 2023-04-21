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Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(Kentsel Dönüşümde Yarısı Bizden) Önümüzdeki çarşamba günü başvuruları başlayacak kampanyanın detaylarını bakanlığımız ilan...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kentsel Dönüşümde Yarısı Bizden) Önümüzdeki çarşamba günü başvuruları başlayacak kampanyanın detaylarını bakanlığımız ilan...

Güncel Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kentsel Dönüşümde Yarısı Bizden) Önümüzdeki çarşamba günü başvuruları başlayacak kampanyanın detaylarını bakanlığımız ilan edecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kentsel Dönüşümde Yarısı Bizden) Önümüzdeki çarşamba günü başvuruları başlayacak kampanyanın detaylarını bakanlığımız ilan edecek."

Kaynak: AA / Çiğdem Münibe Alyanak - Güncel

Recep Tayyip Erdoğan Güncel Haberler

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