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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kentsel dönüşümde) İnşallah hedefimiz yeni başlatacağımız hamlelerle önümüzdeki 5 yıl içinde 85 milyonun tamamını bu güvenli...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(Kentsel dönüşümde) İnşallah hedefimiz yeni başlatacağımız hamlelerle önümüzdeki 5 yıl içinde 85 milyonun tamamını bu güvenli...

Güncel Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kentsel dönüşümde) İnşallah hedefimiz yeni başlatacağımız hamlelerle önümüzdeki 5 yıl içinde 85 milyonun tamamını bu güvenli şemsiyenin altına almaktır.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kentsel dönüşümde) İnşallah hedefimiz yeni başlatacağımız hamlelerle önümüzdeki 5 yıl içinde 85 milyonun tamamını bu güvenli şemsiyenin altına almaktır."

Kaynak: AA / Zeynep Rakipoğlu - Güncel

Recep Tayyip Erdoğan Güncel Haberler

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