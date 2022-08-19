Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kentsel dönüşümde) İnşallah hedefimiz yeni başlatacağımız hamlelerle önümüzdeki 5 yıl içinde 85 milyonun tamamını bu güvenli... Güncel Haberler Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kentsel dönüşümde) İnşallah hedefimiz yeni başlatacağımız hamlelerle önümüzdeki 5 yıl içinde 85 milyonun tamamını bu güvenli şemsiyenin altına almaktır. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kentsel dönüşümde) İnşallah hedefimiz yeni başlatacağımız hamlelerle önümüzdeki 5 yıl içinde 85 milyonun tamamını bu güvenli şemsiyenin altına almaktır." Güncel Kaynak: AA / Zeynep Rakipoğlu Recep Tayyip Erdoğan Güncel Haberler

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