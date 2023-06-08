Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kentsel dönüşümde daha dirayetli adımlar atacağız. İdeolojik saplantılarla hareket edenlerin, gözünü para hırsı bürümüşlerin...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kentsel dönüşümde daha dirayetli adımlar atacağız. İdeolojik saplantılarla hareket edenlerin, gözünü para hırsı bürümüşlerin kaprislerine boyun eğmeyeceğiz"
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kentsel dönüşümde daha dirayetli adımlar atacağız. İdeolojik saplantılarla hareket edenlerin, gözünü para hırsı bürümüşlerin kaprislerine boyun eğmeyeceğiz"
Kaynak: AA / Orhan Onur Gemici - Güncel