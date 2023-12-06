Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kentsel dönüşüm)Yeni kanunla getirilen düzenlemelerde herhangi bir rant sağlama amacı veya hak sahiplerinin başka bölgeye...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kentsel dönüşüm)Yeni kanunla getirilen düzenlemelerde herhangi bir rant sağlama amacı veya hak sahiplerinin başka bölgeye gönderilmesi söz konusu değildir"
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kentsel dönüşüm)Yeni kanunla getirilen düzenlemelerde herhangi bir rant sağlama amacı veya hak sahiplerinin başka bölgeye gönderilmesi söz konusu değildir"