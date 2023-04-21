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Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(Kentsel dönüşüm) Ülke genelinde bir seferberlik başlatıyoruz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kentsel dönüşüm) Ülke genelinde bir seferberlik başlatıyoruz.

Güncel Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kentsel dönüşüm) Ülke genelinde bir seferberlik başlatıyoruz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kentsel dönüşüm) Ülke genelinde bir seferberlik başlatıyoruz. İstanbul nüfus yoğunluğu ve stratejik önemi sebebiyle bu seferberlikte ilk sırada yer alıyor."

Kaynak: AA / Zeynep Rakipoğlu - Güncel

Recep Tayyip Erdoğan İstanbul Güncel Haberler

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