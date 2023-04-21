Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kentsel dönüşüm) Ülke genelinde bir seferberlik başlatıyoruz.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kentsel dönüşüm) Ülke genelinde bir seferberlik başlatıyoruz.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kentsel dönüşüm) Ülke genelinde bir seferberlik başlatıyoruz. İstanbul nüfus yoğunluğu ve stratejik önemi sebebiyle bu seferberlikte ilk sırada yer alıyor."
Sizce Muharrem İnce'nin Cumhurbaşkanı adayı olması seçimlerin 2. tura kalmasında etken olacak mı?— Haberler.com (@Haberler) April 19, 2023
Kaynak: AA / Zeynep Rakipoğlu - Güncel