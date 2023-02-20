Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kentsel dönüşüm) Kimi ideolojik saplantılarla kimi basit çıkar kaygılarıyla yürütülen engelleme çabalarının artık son...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kentsel dönüşüm) Kimi ideolojik saplantılarla kimi basit çıkar kaygılarıyla yürütülen engelleme çabalarının artık son bulmasını bekliyoruz.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kentsel dönüşüm) Kimi ideolojik saplantılarla kimi basit çıkar kaygılarıyla yürütülen engelleme çabalarının artık son bulmasını bekliyoruz."
Kaynak: AA / Güncel