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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kentsel dönüşüm) Kimi ideolojik saplantılarla kimi basit çıkar kaygılarıyla yürütülen engelleme çabalarının artık son...

Güncel Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(Kentsel dönüşüm) Kimi ideolojik saplantılarla kimi basit çıkar kaygılarıyla yürütülen engelleme çabalarının artık son...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kentsel dönüşüm) Kimi ideolojik saplantılarla kimi basit çıkar kaygılarıyla yürütülen engelleme çabalarının artık son bulmasını bekliyoruz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kentsel dönüşüm) Kimi ideolojik saplantılarla kimi basit çıkar kaygılarıyla yürütülen engelleme çabalarının artık son bulmasını bekliyoruz."

Kaynak: AA / Güncel

Recep Tayyip Erdoğan Güncel Haberler

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