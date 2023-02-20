Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kentsel dönüşüm) Kimi ideolojik saplantılarla kimi basit çıkar kaygılarıyla yürütülen engelleme çabalarının artık son... Güncel Haberler Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kentsel dönüşüm) Kimi ideolojik saplantılarla kimi basit çıkar kaygılarıyla yürütülen engelleme çabalarının artık son bulmasını bekliyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kentsel dönüşüm) Kimi ideolojik saplantılarla kimi basit çıkar kaygılarıyla yürütülen engelleme çabalarının artık son bulmasını bekliyoruz." Kaynak: AA / Güncel Recep Tayyip Erdoğan Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(Kentsel dönüşüm) Kimi ideolojik saplantılarla kimi basit çıkar kaygılarıyla yürütülen engelleme çabalarının artık son... - Haberler

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