Cumhurbaşkanı Erdoğan, kentsel dönüşüm hak sahibi ailenin evine konuk oldu
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ailenin evine misafir olması İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Esenler Dörtyol Meydanı'ndaki 60 Bin Konutluk Büyük İstanbul Dönüşümü Esenler İlk Etap Teslim Töreni'ne katıldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ailenin evine misafir olması
İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Esenler Dörtyol Meydanı'ndaki 60 Bin Konutluk Büyük İstanbul Dönüşümü Esenler İlk Etap Teslim Töreni'ne katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, törenin ardından projedeki örnek daireyi gezerek incelemelerde bulundu.Erdoğan, hak sahiplerinden bir ailenin daveti üzerine evlerine misafir oldu.
Kaynak: AA / Güncel