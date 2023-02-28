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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kentsel dönüşüm) Bu ülkenin yeni acılara tahammülü yok. İdeolojik veya keyfi sebeplerle kimsenin milletimize yeni bedeller...

Güncel Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(Kentsel dönüşüm) Bu ülkenin yeni acılara tahammülü yok. İdeolojik veya keyfi sebeplerle kimsenin milletimize yeni bedeller...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kentsel dönüşüm) Bu ülkenin yeni acılara tahammülü yok. İdeolojik veya keyfi sebeplerle kimsenin milletimize yeni bedeller ödetmesine müsaade etmeyeceğiz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kentsel dönüşüm) Bu ülkenin yeni acılara tahammülü yok. İdeolojik veya keyfi sebeplerle kimsenin milletimize yeni bedeller ödetmesine müsaade etmeyeceğiz."

Kaynak: AA / Güncel

Recep Tayyip Erdoğan Güncel Haberler

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