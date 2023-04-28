Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kendi doğalgazımıza kavuştuk, ihtiyacımızı görecek kadar petrole kavuşacağımız günleri de çok uzak olmayan bir tarihte...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kendi doğalgazımıza kavuştuk, ihtiyacımızı görecek kadar petrole kavuşacağımız günleri de çok uzak olmayan bir tarihte inşallah hep birlikte göreceğiz.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kendi doğalgazımıza kavuştuk, ihtiyacımızı görecek kadar petrole kavuşacağımız günleri de çok uzak olmayan bir tarihte inşallah hep birlikte göreceğiz."
Kaynak: AA / Zafer Fatih Beyaz - Güncel