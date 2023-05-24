Cumhurbaşkanı Erdoğan, Keçiören STK ve Muhtarlar Buluşması'nda konuştu: (4)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP zihniyetinin bu ülkeye daha önce yaptıklarını herkesin iyi bildiğini ifade ederek, "Bir tarafta seçim gündemine rağmen deprem bölgesini ihmal etmemiş, sorumluluk sahibi bir yönetim var, diğer tarafta ise meydanlarda bedava ev vadedip seçimden...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP zihniyetinin bu ülkeye daha önce yaptıklarını herkesin iyi bildiğini ifade ederek, "Bir tarafta seçim gündemine rağmen deprem bölgesini ihmal etmemiş, sorumluluk sahibi bir yönetim var, diğer tarafta ise meydanlarda bedava ev vadedip seçimden sonra depremzedelerimizi kapı dışarı eden bir vicdansızlık var." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Keçiören Taha Akgül Spor Salonu'nda düzenlenen Sivil Toplum Kuruluşları (STK) ve Muhtarlar Buluşması'nda katılımcılara hitap etti.

21 yılı iktidarda olmak üzere 40 yıldır milletin huzurunda olduğunu belirten Erdoğan, bu dönemde kimseyi ayırmadıklarını, ayrıştırmadıklarını, kimseyi karıştırmadıklarını ve kimseye de karışmadıklarını dile getirdi. Erdoğan, yasakları kaldırdıklarını, baskılara son verdiklerini, hukuksuzluklara "dur" dediklerini söyledi.

Hiç kimsenin mezhebiyle meşrebiyle kökeniyle kılık kıyafetiyle asla ilgilenmediklerini kaydeden Erdoğan, herkesi kucaklamanın, toplumun tüm kesimlerinin özgürlük alanını genişletmenin gayretinde olduklarını vurguladı.

İnsanların karşısına da hep eser ve hizmetlerle çıktıklarını anlatan Erdoğan, şöyle devam etti:

"Önce verdiğimiz sözlerin icmalini döktük sonra da gelecek 5 senede yapacaklarımızı anlattık. Karnemizi gösterip yeni dönem için milletimizin desteğini talep ettik. 28 Mayıs'tan sonra yapacaklarımızı da tek tek seçim beyannamemizde detaylandırdık. Ekonomiden enflasyonla mücadeleye, eğitimden sağlığa, savunma sanayinden turizme kadar her konuda atacağımız ilave adımları, projelerimizi, hedeflerimizi kamuoyumuzla paylaştık. Eğitimde 78 üniversiteden nereye çıktık? 208 üniversiteye çıktık. Sıraların üzerine kitapçıklarımızı koyduk mu? İlkokul, ortaokul, lise bütün yavrularımız kitaplarını sıraların üzerinde buldular mı? 81 vilayetin tamamında şu anda üniversitemiz var mı? Peki ya bir de bunlara sorun; siz ne yaptınız? Büyükşehir Belediyeniz Ankara'da ne yaptı? İstanbul'da ne yaptı? İzmir'de ne yaptı? Hiçbir şey. Yapamazlar. Ama biz Ankara'mızda sağlıkta Bilkent Şehir Hastanesi'ni yaptık mı? Etlik'i yaptık mı? Bütün bunlarla beraber yine Ankara'mızda diğer hastanelerimizi de yaptık mı? Yine yapmaya devam edeceğiz."

"CHP zihniyetinin bu ülkeye daha önce yaptıklarını da sizler daha iyi biliyorsunuz"

Erdoğan, son 21 yılda Ankara'ya yapılan hizmetleri herkesin gördüğünü söyledi. Vatandaşlara "Son 21 yılda doğup büyüdüğünüz memleketlerinize kazandırdığımız eserleri, yatırımları görüyorsunuz." diyen Erdoğan, şunları kaydetti:

"Aynı şekilde CHP zihniyetinin bu ülkeye daha önce yaptıklarını da sizler daha iyi biliyorsunuz. Her şey ortada. Bir tarafta millete verdiği tüm sözleri yerine getirmiş bir kardeşiniz var. Diğer tarafta sabah söylediğini akşam inkar eden adı çarkçıya çıkmış bir zat var. Bir tarafta 85 milyonun tamamı için çalışan, koşturan, ter döken sizden birisi var. Diğer tarafta toplumun yarısını, vatanını satmakla itham edecek kadar muvazeneyi yitirmiş bir zavallı var. Bir tarafta seçim gündemine rağmen deprem bölgesini ihmal etmemiş, sorumluluk sahibi bir yönetim var. Diğer tarafta ise meydanlarda bedava ev vadedip, seçimden sonra depremzedelerimizi kapı dışarı eden bir vicdansızlık var."

Çiftçilere, "Traktörleri aldınız mı? Evleri aldınız mı?" diye soran Erdoğan, "Evet" karşılığını aldıktan sonra "Bunlar bizimle rekabet edemezler. Biz bu millete efendi olmaya değil hizmetkar olmaya geldik." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra vatandaşlarla "Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet. Bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız, hep birlikte Türkiye olacağız." sözlerini tekrarladı.

"Türkiye büyük yürüyüşe çıktı"

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önce yaptığı konuşmada, Türkiye'nin düşmanlarıyla ittifak kuranların, Türkiye'ye saldıranlarla işbirliği yapan işbirlikçilerin olduğunu söyledi.

Milletin gereken cevabı 28 Mayıs'ta vereceğini dile getiren Bilgin, Türkiye'nin büyük yürüyüşe çıktığını ve bu noktada da yolunun açık olduğunu ifade etti.

Programa, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay da katıldı.

(Bitti)