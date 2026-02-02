Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan Dışişleri Bakanı Koşerbayev'i Kabul Etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan Dışişleri Bakanı Yermek Koşerbayev’i Cumhurbaşkanlığ'nda kabul etti.
(ANKARA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan Dışişleri Bakanı Yermek Koşerbayev'i Cumhurbaşkanlığ'nda kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan Dışişleri Bakanı Yermek Koşerbayev'i Cumhurbaşkanlığı'nda kabul etti.
Kaynak: ANKA / Güncel