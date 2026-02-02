Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan Dışişleri Bakanı Koşerbayev'i Kabul Etti

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan Dışişleri Bakanı Yermek Koşerbayev'i Cumhurbaşkanlığı'nda kabul etti.

Kaynak: ANKA / Güncel
