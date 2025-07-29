Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev Onuruna Akşam Yemeği Düzenledi

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev onuruna Beştepe Millet Sergi Salonu'nda resmi bir akşam yemeği düzenledi. Basına kapalı olarak gerçekleştirilen bu yemekte iki liderin ikili ilişkileri ve ortak projeler hakkında görüş alışverişinde bulunduğu öğrenildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev onuruna resmi akşam yemeği verdi.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Beştepe Millet Sergi Salonu'ndaki yemek, basına kapalı gerçekleştirildi.

Kaynak: AA / Zafer Fatih Beyaz - Güncel
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