Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev ile telefonda görüştü
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, Türkiye ile Kazakistan ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı.

Görüşmede Erdoğan, Türkiye ile Kazakistan'ın işbirliğinin hem ikili düzeyde hem de Türk Devletleri Teşkilatı başta olmak üzere çok taraflı platformlarda daha da ileriye taşınacağını belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev'in doğum gününü de tebrik etti.

Kaynak: AA / Mikail Bıyıklı - Güncel
Demet Akalın tepki gösterdi: Uygulamaya son verin

Demet Akalın görüntülere tepki gösterdi: Gerçekten onur kırıcı
Galatasaray yeni Muslera'sını buldu

Galatasaray yeni Muslera'sını buldu
Premier Lig'de ödül verildi! Altay Bayındır yılın golünü yemiş

Yediği gole ödül verildi
HAVELSAN'ın BARKAN insansız otonom kara aracının seri üretimi başlıyor

Dengeleri değiştirecek silah Türkiye'de üretilecek
Serra Pirinç'ten sanatsal paylaşım: Göğüs kalıbı çalışması gündem oldu

Göğüslerinin kalıbını çıkarttı, o halini gören bir daha baktı
Papa'nın geleceği İznik'te heyecanlandıran keşif

Papa'nın geleceği ilçede heyecanlandıran keşif
Memur ve emekliler maaş zammı için mayıs ayı enflasyonuna odaklandı

Memur ve emekliler maaş zammı için gün saymaya başladı
Tiran'da dikkat çeken anlar! Başrolde Erdoğan, Aliyev ve Paşinyan var

Paşinyan ve Aliyev'i buluşturdu; sonrasında olanları görmeniz lazım
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.