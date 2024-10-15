Üye Girişi
Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kazada hayatını kaybeden Betül'ün ailesini ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kazada hayatını kaybeden Betül'ün ailesini ziyaret etti
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da yaşanan trafik kazasında hayatını kaybeden, AK Parti Ankara İl Gençlik Kolları Yönetim Kurulu Üyesi Betül Önderoğlu'nun (27) Ankara'da yaşayan ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da yaşanan trafik kazasında hayatını kaybeden, AK Parti Ankara İl Gençlik Kolları Yönetim Kurulu Üyesi Betül Önderoğlu'nun (27) Ankara'da yaşayan ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 12 Ekim'de geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden AK Parti Ankara İl Gençlik Kolları Yönetim Kurulu Üyesi Betül Önderoğlu'nun ailesini ziyaret etti. Ankara'nın Çankaya ilçesine bağlı Malazgirt Mahallesi'nde yaşayan aileyi evlerinde ziyaret ederek taziyelerini ileten Cumhurbaşkanı Erdoğan, duaların okunmasının ardından Betül Önderoğlu'nun ailesine başsağlığı dileğinde bulundu. Yaklaşık yarım saat süren ziyaretin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan taziye evinden ayrıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Recep Tayyip Erdoğan Yerel Haberler Politika AK Parti Gençlik Güncel trafik Ankara

Ankara'da kritik ziyaret: Barzani yarın Erdoğan ile görüşecek

Barzani yarın Ankara'da Erdoğan ile görüşecek

 Rojin cinayete mi kurban gitti? Yeni detaylar ortaya çıktı

Rojin cinayete mi kurban gitti? Yeni detaylar ortaya çıktı

 Netanyahu'ya soğuk duş: ABD 30 gün süre verdi, Macron 'Nasıl kurulduğunu unutma' dedi

ABD 30 gün süre verdi, Macron 'Nasıl kurulduğunu unutma' dedi
Survivor Yarışmacısı Hasan Yalnızoğlu'ndan acı haber

Survivor Yarışmacısı Hasan Yalnızoğlu'ndan acı haber
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
16 Ekim 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 16 Ekim Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! İnstagram çöktü mü? İnstagram neden açılmıyor? 16 Ekim Pazartesi İnstagram'da sorun mu var, neden yüklenmiyor? Şans Topu sonuçları açıklandı Şans Topu sonuçları ne zaman açıklanır? 16 Ekim 2024 Çarşamba Şans Topu sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır? 16 Ekim 2024 Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? Sayısal Loto CANLI izle! Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 16 Ekim AFAD ve Kandilli deprem listesi! 16 Ekim Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? Bahar dizisi Evren öldü mü? Buğra Gülsoy diziden ayrıldı mı? Türker Kılıç kimdir? Türker Kılıç hayatı ve biyografisi! Horasan Belediye Başkanı Hayrettin Özdemir kimdir? Survivor Hasan neden öldü? Polonya Hırvatistan kaç kaç bitti? (MAÇ ÖZETİ) Polonya Hırvatistan özet ve golleri izle! Golleri kim attı, maç bitti mi? İspanya Sırbistan kaç kaç bitti? (MAÇ ÖZETİ) İspanya Sırbistan özet ve golleri izle! Golleri kim attı, maç bitti mi?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.