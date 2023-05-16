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Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Kaybetmenin sorumluluğunu hiçbir zaman Kılıçdaroğlu üzerine almaz. Masa arkadaşlarına laf söylemek yerine hıncını masadan...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kaybetmenin sorumluluğunu hiçbir zaman Kılıçdaroğlu üzerine almaz. Masa arkadaşlarına laf söylemek yerine hıncını masadan...

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kaybetmenin sorumluluğunu hiçbir zaman Kılıçdaroğlu üzerine almaz. Masa arkadaşlarına laf söylemek yerine hıncını masadan alıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kaybetmenin sorumluluğunu hiçbir zaman Kılıçdaroğlu üzerine almaz. Masa arkadaşlarına laf söylemek yerine hıncını masadan alıyor."

Kaynak: AA / Kemal Karadağ - Güncel

Recep Tayyip Erdoğan Kemal Kılıçdaroğlu Güncel Haberler

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