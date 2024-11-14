Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Katar Emiri Anlaşma İmza Töreninde Bir Araya Geldi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile önemli anlaşmaların imza törenine katıldı. İki lider, ikili ilişkileri güçlendirmek ve stratejik işbirliklerini artırmak amacıyla çeşitli alanlarda işbirliği çalışmalarını sürdürmeye kararlı olduklarını ifade ettiler. Törende yapılan açıklamalar, Türkiye ve Katar arasındaki güçlü bağların yeniden vurgulandığı bir atmosferde gerçekleşti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile anlaşmaların imza törenine katıldı
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