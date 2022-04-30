CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, KATAR EMİRİ ES-SANİ İLE TELEFON GÖRÜŞMESİ YAPTI - Haberler

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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, KATAR EMİRİ ES-SANİ İLE TELEFON GÖRÜŞMESİ YAPTI

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, KATAR EMİRİ ES-SANİ İLE TELEFON GÖRÜŞMESİ YAPTI

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad es-Sani ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad es-Sani ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye-Katar ilişkileri ve bölgesel gelişmeler ele alındı.Görüşmede iki lider, Türkiye-Katar ilişkileri ve bölgeye dair konularda yakın iş birliği ve diyalog içinde olma kararlılığını yineledi.


Demirören Haber Ajansı / Güncel

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