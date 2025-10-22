Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri Al Sani'nin onuruna verdiği yemeğe katıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi ziyareti kapsamında geldiği Katar'da, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'nin onuruna verdiği yemeğe katıldı.

Emirlik Divanı'ndaki yemek, basına kapalı gerçekleşti.

Yemeğe, iki ülke heyetleri de iştirak etti.

Kaynak: AA / Zafer Fatih Beyaz - Güncel
