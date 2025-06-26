Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Katar Emiri ile Görüşme

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile telefon görüşmesi yaptı. İki lider, Türkiye-Katar ilişkileri ve bölgesel konuları ele alarak, Türkiye'nin Katar'ın egemenliğini koruma konusundaki kararlılığını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile telefon görüşmesi yaptı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının sosyal medya hesabından paylaşılan açıklamaya göre, görüşmede Türkiye ile Katar ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede Türkiye'nin, Katar'ın egemenliğini ihlal eden her türlü saldırıyı kınadığını ve Türkiye'nin her zaman Katarlı kardeşlerinin yanında olacağını ifade etti.

NATO zirvesinde İran ile İsrail arasındaki askeri tırmanma ile ilgili muhataplarıyla görüşmeler gerçekleştirdiğini belirten Erdoğan, tarafların fiili ateşkese uyması ve sağlanan sükunetin kalıcı kılınmasını temenni ettiğini kaydetti.

Kaynak: AA / Kaan Bozdoğan - Güncel
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