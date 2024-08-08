Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri Al Sani ile Görüştü

(ANKARA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim Bin Hamed Al Sani ile Cumhurbaşkanlığı'nda bir araya geldi.

Cumhurbaşkanlığının resmi internet sitesinden yapılan yazılı açıklamada, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'ye ziyarette bulunan Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldi" denildi.