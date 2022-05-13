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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri Al Sani ile görüştü

AA - Kaan Bozdoğan - Güncel
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri Al Sani ile görüştü

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim Bin Hamed Al Sani ile bir araya geldi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim Bin Hamed Al Sani ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim Bin Hamed Al Sani'yi Vahdettin Köşkü'nde kapıda karşıladı.

Bir süre köşk içinde sohbet eden iki lider, daha sonra görüşmeye geçti.

Görüşme basına kapalı gerçekleşti.

AA / Kaan Bozdoğan - Güncel

Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı, Türkiye, Katar, Güncel, Haberler

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