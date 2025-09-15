Erdoğan Katar'da Somali Cumhurbaşkanı ile Görüştü

(ANKARA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Ligi Olağanüstü Zirvesi için Bulunduğu Katar'da Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud ile görüştü.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamayla, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Katar'da Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud ile görüştüğü bildirildi.

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Ligi Olağanüstü Zirvesi için Bulunduğu Katar'da Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud ile bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede Türkiye ile Somali ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, İsrail'in hedef aldığı Gazze'de insani durumun ağırlaştığını, Filistin'e yardımların kesintisiz erişimi için uluslararası toplumun sesini yükseltmesi gerektiğini, Türkiye'nin ilk günden itibaren Gazze'ye insani yardım ulaştırmak için çaba sarf ettiğini belirtti. Cumhurbaşkanımız, bu süreçte İsrail'e yönelik yaptırımların artırılmasının önemli olduğunu, özellikle ekonomik alanda atılacak adımların sonuç verebileceğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye-Somali arasındaki iş birliğinin her geçen gün ileriye taşındığını, Türkiye'nin Somali'ye verdiği desteğin artarak süreceğini belirtti. Cumhurbaşkanımıza görüşmede Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Halit Yerebakan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran ile Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç eşlik etti."