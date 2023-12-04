Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar'da resmi törenle karşılandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komite 9. Toplantısı'na katılmak üzere bulunduğu Katar'ın başkenti Doha'da, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani tarafından resmi törenle karşılandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye- Katar Yüksek Stratejik Komite 9. Toplantısı'na katılmak üzere bulunduğu Katar'ın başkenti Doha'da, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani tarafından resmi törenle karşılandı.

Katar Emiri Al Sani, Lusail Sarayı'na gelişinde Erdoğan'ı karşıladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Al Sani'nin tören alanındaki yerlerini almasının ardından iki ülke milli marşları çalındı.

Al Sani ile tören kıtasını denetleyen Erdoğan, askerleri selamladı. İki ülke heyetlerinin takdiminin ardından Erdoğan ve Al Sani başkanlığındaki heyetler, Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komite 9. Toplantısı'na katıldı.

Törende Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Devlet Arşivleri Başkanı Uğur Ünal ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı, Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç da hazır bulundu.