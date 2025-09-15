Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar'da Irak Başbakanı Sudani'yi Kabul Etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Ligi Olağanüstü Zirvesi için bulunduğu Katar’da Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani'yi kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamayla, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Ligi Olağanüstü Zirvesi için bulunduğu Katar'da Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani'yi ile görüştüğü bildirildi.

İletişim Başkanlığı X hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Ligi Olağanüstü Zirvesi için bulunduğu Katar'da Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani'yi kabul etti. Kabulde Türkiye ile Irak ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Irak'la terörle mücadelede iş birliğinin devam edeceğini, enerji başta olmak üzere birçok alanda Türkiye ile Irak ilişkilerinin kuvvetlendirilmesi için çalıştıklarını, Kalkınma Yolu Projesi ile iki ülke arasındaki münasebetlerin geliştirilmesinin hedeflendiğini belirtti."

Kaynak: ANKA / Güncel
