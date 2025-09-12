Erdoğan, Katar'a Ziyaret Gerçekleştirecek

(ANKARA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Ligi Olağanüstü Zirvesi'ne katılmak üzere 14-15 Eylül'de Katar'ı ziyaret edecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 14-15 Eylül'de Katar'a gidecek. Erdoğan, İsrail'in Hamas yetkililerine yönelik Katar'ın başkenti Doha'ya saldırısının ardından yapılacak İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Ligi Olağanüstü Zirvesi'ne katılacak.

Erdoğan'ın ziyaretinin olduğu 15 Eylül'de CHP'nin Kasım 2023'te yapılan ve Özgür Özel'in genel başkan seçildiği 38'inci Olağan Kurultayı'nda şaibe olduğu iddiasıyla açılan davanın duruşması Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülecek.